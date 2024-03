La CNMV veu indicis de "deficiències" però no "evidències" als comptes de Grifols

Andorra la VellaGrifols ha experimentat aquest divendres una pujada del 5,68% al selectiu espanyol. Aquest augment respon a la publicació d'un informe de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ahir, que ha donat una mica d'aire a la companyia. Tot i informar de certes "deficiències" en la informació financera proporcionada per Grifols, la CNMV no les ha considerat tan rellevants com per demanar-li que reformulés els seus comptes.

Segons ElPeriódico, la CNMV ha detallat en el seu informe que el problema rau en el detall i exactitud dels desglossos, notes explicatives de les xifres i en la presentació de l'Ebitda, així com en el rati de deute/Ebitda. Per això, sí que ha instat la companyia a publicar en 15 dies un detall de l'ebitda i dels deutes financers nets de les entitats més rellevants on existeixin participacions no controlades.

Malgrat les deficiències, l'informe sosté que no hi ha evidències "que permetin concloure que l'endeutament financer reflectit per Grifols en els seus estats financers anuals consolidats no es correspon amb la realitat".

Segons ABC, això ha suposat un alleujament per a la companyia farmacèutica, que ha perdut un 40% a la borsa des de l'inici de l'any a causa de l'escàndol destapat pel fons baixista estatunidenc Gotham City Research, que l'acusava precisament de manipular els seus comptes i ocultar part del seu deute. El document emès pel fons va acusar Grifols, el passat 9 de gener, de tenir un deute d'entre 10 i 13 vegades el seu Ebitda, i no les sis vegades que reconeix la companyia. També va assenyalar que es realitzaven "operacions túnel" entre Grifols i Scranton Enterprises, la suposada societat patrimonial en mans de la família fundadora de la farmacèutica.