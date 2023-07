Comencen els tràmits per a la formalització de les accions populars d'Unnic

Andorra la VellaJocs SA, la societat que gestiona i explota el centre d'oci integral Unnic, que inclou el Gran Casino d'Andorra, dona per finalitzat aquest dilluns, 31 de juliol, el període d'admissió de reserves per a l'adquisició d'accions populars, i es procedirà a formalització de les adquisicions per part dels diferents sol·licitants.

A partir d'agost totes les persones que hagin reservat participacions rebran una notificació per procedir, fins a mitjan setembre, a la materialització de la seva reserva d'accions populars, la qual s'haurà d'efectuar mitjançant transferència bancària de l'import sol·licitat, juntament amb la signatura electrònica de la documentació escaient. Al mateix temps, caldrà reservar cita a través de la pàgina web d'Unnic per a l'atorgament dels poders notarials corresponents per tal de procedir a la realització de l'ampliació de capital. Un cop completat el procés, serà llavors quan els nous accionistes rebran el certificat que els acredita com a titulars de les accions que hagin comprat.

En el cas que no es formalitzi la subscripció de totes les primeres reserves, Jocs SA recorda que fa unes setmanes es va obrir una llista d'espera, la qual s'atendrà a partir del 22 de setembre en el cas que no s'hagi subscrit el 100% de les reserves inicials fins a l'import establert.

En total s'ha emès un paquet de participacions denominades de classe B equivalent al 10% del capital social de la companyia per un import de 6 milions d'euros, és a dir, 6.000 accions a raó de 1.000 euros cadascuna.

Pel que fa a l'emissió d'accions de classe A, per a inversors a partir de 150.000 euros, el procés de reserva continua obert fins al mes d'octubre. En aquest capítol, cal recordar que l'import del capital posat al mercat en participacions de classe A ascendeix a 11,4 milions d'euros.

A part dels nombrosos avantatges exclusius per als nous accionistes de Jocs, SA, la societat repartirà un mínim del 50% del resultat en dividends. El rendiment mitjà previst s'estima al 6,82% a partir del quart any. En aquest sentit, es preveu que els accionistes comencin a rebre beneficis el 2027 i fins al final de la llicència, actualment de 17 anys, ampliable en 20 anys més.