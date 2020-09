El comerç en línia, "essencial" en el moment actual

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) reclama que es faci un pas decisiu per a la digitalització i simplificació de tràmits a la duana i per a la implementació del comerç en línia. D’aquesta manera, defensen que la digitalització de les tramitacions duaneres “comportaria avantatges en l’economia andorrana, esdevenint més àgil, dinàmica i competitiva”. I així, assenyalen que, entre d’altres, permetria incrementar les transaccions de comerç internacional “de forma organitzada” i s’eliminaria el requeriment per a les empreses andorranes d’instal·lar-se fora del país per poder oferir venda per internet. En aquest sentit, el president de la Cambra, Miquel Armengol, assegura que aquesta proposta “ajudaria a controlar la competència il·legal, que deriva en l’impagament d’impostos, i contribuiria a posar ordre a la situació actual del comerç andorrà”. A més, defensa que “el comerç en línia és essencial en una situació com l’actual, ja que permet l’obertura de noves vies cap a l’exterior”.

La Cambra fa aquestes consideracions arran d’un estudi encarregat amb la col·laboració d’Actua, ActuaTech i la duana a l’Institut Català d’Investigació Logística.

El treball conclou que un model a implementar al país podria ser el de l’anomenada ‘ finestreta Vexcan’, el model existent entre el territori duaner de la Unió Europea i les illes Canàries. Considerant la problemàtica actual derivada de la tramitació duanera, es planteja com a alternativa, sempre que es reuneixin una sèrie de requisits, efectuar la declaració duanera sustentada en la factura comercial, sense que s’incorpori un tràmit duaner específic.

Des de la Cambra recorden que en aquesta mateixa línia, es troba en curs l’estudi d’altres projectes estratègics relacionats amb l’‘e-commerce’. Així, la comissió de l’organisme que lidera aquest projecte, treballa actualment sobre possibles eines per ampliar el mercat de venda en línia, tant amb noves formes de pagament segur per internet com amb la creació d’un ‘ marketplace’ de país, que agrupés un ampli conjunt d’empreses andorranes oferint els seus productes per a la venda en línia.