El comerç preveu obrir l’1 de juny, però només a la tarda

Mentre el trànsit de persones a través de les fronteres no es normalitzi moltes botigues de les principals zones comercials preveuen obrir principalment a la tarda i a partir de l'1 de juny. Així ho han explicat a l’ARA Andorra diversos empresaris de les avingudes Carlemany i Meritxell. Les fonts consultades expliquen que “la idea és atendre el públic de 12 del migdia a 8 o 9 del vespre, tancant una o dues hores per dinar, o potser obrir directament després de dinar i fer jornada seguida fins al vespre”. Els caps de setmana els horaris es podrien ampliar també als matins, “aprofitant que moltes persones tenen festa i surten a comprar”. Els mateixos operadors afegeixen que “en la majoria de casos tancarem algun dia a la setmana, potser els dilluns, per donar descans als empleats”.

Precisament respecte als empleats, aquells que s’han acollit a expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), la idea és que es vagin reincorporant a poc a poc. “De moment incorporarem la meitat de la plantilla i a mesura que avancin els mesos veurem”, subratlla un operador del sector tèxtil. Fent un símil futbolístic explica que “si algú de l’equip s’infecta, tots els empleats d’aquella botiga aniran cap a casa a passar la quarantena, i llavors entrarà en joc un equip de recanvi. De moment, doncs, tindrem part de la plantilla jugant i una altra part a la banqueta per si es lesiona algú”.

Amb reducció d’horaris i menys personal, el sector de la moda, els complements i la venda al detall en general treballa amb l’objectiu de reobrir el primer dia de juny amb rebaixes, promocions i descomptes. L’estoc que ha quedat als establiments o als magatzems és gran en la majoria de casos, i “caldrà renunciar al marge de benefici per fer bossa davant el gran forat que tindrem als comptes d’explotació”, destaca el gerent de diversos negocis de sabateria i complements.