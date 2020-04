Els comerciants del Centre Històric s'oposen a la venda en línia

L’Associació de comerciants del Centre Històric d’Andorra la Vella demana que es restringeixi l’entrada de mercaderies no essencials provinents de la venda en línia al país, per tal de garantir la salut pública i no perjudicar el comerç intern.



L'associació h a fet arribar una carta al ministeri d’Economia, on es demana que -paral·lelament- s’autoritzi de manera immediata la possibilitat de fer comandes telemàtiques i/o telefòniques. Opinen que el comerç andorrà es troba amb el greuge comparatiu que suposa no poder oferir servei de venda en línia quan sí es permet des de l’exterior. És per aquest motiu, i en coherència amb les mesures sanitàries impulsades per l’executiu, que demanen que es restringeixi l’entrada de mercaderies no essencials al país per evitar les concentracions de persones que aquests dies es poden veure davant les oficines de correus i "no perjudicar més ni les empreses del país, ni posar en risc la salut pública".



Manifesten que aquest procediment permetria una certa activitat econòmica que serviria per preparar el procés de normalització quan s’acabin les mesures restrictives. Les mercaderies es lliurarien quan s’aixequi el confinament, i el client les podria recollir al propi establiment. D’aquesta manera, afegeixein, no s’interferiria amb les normes sanitàries establertes pel Govern perquè durant el confinament no hi hauria contacte ni interpersonal ni amb les mercaderies.