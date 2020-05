Els comerços de l'eix central aposten per obrir l'1 de juny i no el 18 de maig

L'associació Eix Central, que aplega la majoria d'establiments comercials de Meritxell, Vivand i Fener Bulevard, ha reiterat la seva voluntat de reobrir els comerços a partir de l'1 de juny si es manté l'evolució favorable de la pandèmia del coronavirus. La raó principal per haver escollit aquesta data rau en el fet que la majoria d'establiments comercials d'aquestes tres zones tenen una forta dependència de l'afluència de visitants i, tenint en compte que les restriccions als desplaçaments internacionals en els països veïns es mantindran previsiblement fins a mitjans de juny, "no tindria sentit reobrir els comerços el 18 de maig", tal com demana la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS).

La junta directiva de l'entitat va remetre la setmana passada una carta al ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, en què exposava aquest i altres arguments que feien aconsellable la reobertura dels establiments de l'associació Eix Central en la fase 3B i que coincideix amb el primer de juny. "Això donaria als establiments el temps suficient per preparar-se per a la reobertura i, a la vegada, permetria començar a donar servei presencial als clients locals en espera de l'arribada dels primers turistes", expliquen aquest dijous en un comunicat.

Des de l'associació s'entén que el Govern hagi decidit prioritzar l'obertura el dia 18 de maig per a aquells negocis com perruqueries, serveis sanitaris i serveis empresarials que estan enfocats de manera majoritària als clients del país.

Així mateix, consideren que els esforços d'Eix Central responen a una casuística molt determinada, condicionada per uns costos fixos elevats i per una major dependència de l'afluència turística. En aquest sentit, el posicionament majoritari dels comerços de Meritxell, Vivand i Fener Bulevard és favorable a continuar treballant durant aquestes setmanes per preparar una reobertura dels establiments amb les màximes garanties per als clients i les persones que hi treballen.