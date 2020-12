Una comitiva judicial avalua l'estat de l'antic Punt de Trobada

Des de dos quarts de 9 del matí d'aquest dimecres una comitiva judicial avalua l'estat de l'edifici que fins aquest novembre havia estat el Punt de Trobada. Després del compliment per part dels antics arrendataris de la resolució judicial que els obligava, la darrera setmana de novembre, a abandonar l'edifici que durant dècades ha estat un dels grans referents del comerç andorrà, i abans que comencin a instal·lar-se els nous encarregats de gestionar els futurs grans magatzems, aquest dimecres és el torn d'avaluar l'estat de l'immoble.



La comitiva, formada per la batlle, els arrendadors –representants de la família Mallol–, enginyers, serveis jurídics i tècnics dels nous arrendataris –el grup Pyrénées–, ha entrat a l'edifici a quarts de 9 i al migdia encara hi era. Si certifiquen la viabilitat dels diversos aspectes de l'immoble que s'han inspeccionat i si l'informe d'avaluació és positiu, posteriorment començaran els treballs per adequar la nau als grans magatzems que han dissenyat els nous inquilins. Recordem que la previsió amb què es treballa, per a contractacions i adequació de l'edifici, és que el nou centre comercial, que acollirà un Carrefour i diverses botigues, s'inauguri en tres mesos, aproximadament.