Cielo volarà des de l’aeroport d'Andorra-la Seu

La pàgina web de Cielo encara no dona gairesdetalls del que la nova companyia aèria pretén fer els pròxims mesos, però segons un dels seus fundadors, Martial Bot, serà una de les aerolínies que operaran a l’aeroport d’Andorra-la Seu. No en va s'anuncien en català amb el hashtag #aviatvolarem.

Amb base a Tolosa, Cielo té la intenció de començar a oferir els seus serveis amb una petita flota d’avions de l’empresa francesa ATR, líder mundial en fabricació d’aeronaus regionals de fins a 90 seients. Tal com explica Bot a l’ANA Economia, “volem oferir un pont aeri fluid entre el Principat, Occitània i Catalunya amb avions d’entre 42 i 48 passatgers” i afegeix que, en un futur, els agradaria tancar un acord amb Air France –amb qui ja han fet un primer contacte– perquè “amb un únic bitllet, puguis anar d’Andorra a Lió o París amb Cielo, i fer una connexió cap a Frankfurt o Nova York amb Air France”.

Des de la companyia, formada tal com expliquen per persones formades en el món de l’aeronàutica civil, asseguren que tenir el sistema GPS d’aterratge en condicions meteorològicament adverses ha estat clau perquè es fixessin en l’aeroport d'Andorra-la Seu. Actualment, estan estudiant amb ATR si la pista és suficientment llarga perquè l’avió aterri i pugui estacionar-se sense inconvenients. “Sobre el paper veiem que és possible, però necessitem fer una exploració més profunda tenint en compte altres factors de l’entorn com el vent, el nombre de passatgers i la capacitat de l’avió”, puntualitzen. El responsable del projecte, que confirma que han comunicat al Govern el seu interès, però consideren que “encara és aviat” per donar a conèixer als inversors andorrans i francesos que estarien implicats en el projecte. A més, consideren que abans de començar l'activitat, és necessari millorar les vies de connexió terrestres entre l’aeroport i Andorra.

Respectuosa amb el medi ambient

A més de l’interès que suposa per a Andorra que una nova aerolínia operi a l’aeroport d’Andorra-la Seu, Cielo es ven com una companyia ‘ecofriendly’ que funcionaria amb algunes de les naus que menys emissions de diòxid de carboni emeten a l’entorn. Tenint en compte que els avions són el medi de transport més contaminant del món, des de la Seu es volaria amb una nau de turbopropulsors (i no turboreactors, que provoquen emissions més tòxiques) “per respectar el medi ambient de les muntanyes que envolen l’aeroport”.

Bot també revela que si bé, per ara, no es plantegen tenir una base aèria a la Seu, els agradaria comptar amb un equip de tripulació andorrà (auxiliars de vol, pilots i comercials), “per fer una companyia per als andorrans, amb els andorrans”, remarquen. En aquest sentit, també volen implicar els actors turístics per poder dissenyar plans de vacances i caps de setmana d’esquí que no només incloguin l’allotjament i l’accés a pistes sinó també els vols. No descanten tampoc que, en funció de les necessitats, el servei només s’ofereixi de manera estacional.