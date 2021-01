Els comuns reclamen set milions d'euros al Govern

Els comuns segueixen argumentant que el Govern té un deute pendent amb ells corresponent a les transferències del 2017. La quantitat total que reclamen s'eleva a 7 milions d'euros globals repartits entre totes les corporacions, ha explicat el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, qui ha presidit la reunió de cònsols, en la qual ha assistit el ministre de Finances, Eric Jover, per exposar el punt de vista de l'executiu sobre el possible deute. En aquest sentit, els comuns, de forma unànime han mostrat el seu desacord al ministre i "hem acordat reprendre el dossier i mirar si dels arguments del ministre en podem treure l'aigua clara", ha indicat Majoral. Així, cada comú s'ho mirarà amb els seus interventors i assessors jurídics amb l'objectiu d'acabar amb "punt de vista comú" entre totes les corporacions per si el Govern deu o no aquests diners.

Sobre la compareixença del ministre, Majoral ha indicat que ha donat els mateixos arguments que va exposar el passat dijous al Consell General, quan va assegurar que el Govern no tenia cap deute amb els comuns. Més concretament, des de l'executiu es defensen amb el fet que la repartició s'ha de fer segons el cobrat i no segons el facturat (com reclamen els comuns) i també asseguren que no hi ha hagut cap canvi de criteri des del 2013. En aquest sentit, la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, s'ha mostrat molt sorpresa amb les intervencions de Jover, ja que els cònsols del 2017 ja van reclamar aquesta quantitat.

Per la seva banda, els consums també tenen els seus arguments i "al nostre entendre, el que està fent el Govern, no s'adaptaria a la llei". Per tant, ara totes les corporacions s'han emplaçat a estudiar jurídicament el cas per intentar esclarir qui té raó. De fet, cap dels dos cònsols ha volgut avançar cap possible reclamació judicial al Govern, ja que consideren que primer s'ha de buscar el diàleg, l'entesa i avançar d'una manera constructiva.