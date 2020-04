Els bancs condonaran comissions i interessos a empreses i autònoms que hagin demanat un crèdit tou

L'Associació de Bancs Andorrana ( Andorran Banking) ha informat que en compliment a les mesures per pal·liar els efectes econòmics en les empreses i autònoms durant l’emergència sanitària causada per la Covid-19, les entitats bancàries han acordat que no aplicaran, durant els mesos d’abril i maig, les comissions de descobert en comptes ni els interessos per demora en el pagament de les quotes, a aquelles empreses i autònoms que, havent sol·licitat un crèdit tou, encara no l’hagin formalitzat.

Tal com informen des de l'associació, aquesta iniciativa dels bancs "s’afegeix a la resta d’accions orientades a ajudar les empreses i comerços a superar el període excepcional causat per la Covid-19".