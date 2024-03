El Primer Congrés Internacional "MILO AI: Intel·ligència artificial per a tots, inclosos els animals" aterra a Andorra

Andorra la VellaaAvui s'ha desvetllat el programa del primer congrés internacional "MILO AI, intel·ligència artificial per a tots, inclosos els animals", un esdeveniment pioner que tindrà lloc del 2 al 4 de maig a l'hotel Roc Blanc, situat en el cor del Principat d'Andorra. Aquesta iniciativa, liderada per Alejandro Hernández, cofundador de la IA generativa MILO, busca a ser un punt de trobada per a usuaris, emprenedors, empreses i tecnòlegs interessats en la IA, des de principiants fins a experts.

Àlex Armengol, patrocinador i promotor de l'esdeveniment, destaca que el congrés està dissenyat per ser accessible a tota mena de públic, amb l'objectiu introduir la IA amb aquells que encara no s'hi han posat o volen aprofundir en el seu coneixement. A més, l'esdeveniment oferirà una plataforma única per a empreses startups que desitgin presentar els seus projectes davant d'un grup selecte d'inversors, amb l'oportunitat de ser un dels 10 projectes escollits per a presentació.

En col·laboració amb espais de coworking d'Andorra i l'espai social d'Andorrita el congrés també promourà un intercanvi d'experiències i coneixements, reforçant

la comunitat local d'innovació. Christian Jumelet, des de França, ha anunciat que Jean-Martin Jaspers, Prefecte de la IA del Govern Francès assistirà i participarà en les ponències fent especial remarca en la cura animal i estudiarà possibles col·laboracions amb el

Govern d'Andorra en la matèria. Xavier Mitjana, reconegut divulgador de la IA en el món hispanoparlant, aportarà la seva expertesa parlant sobre la seva aplicabilitat pràctica en diversos camps, incloent-hi l'arquitectura i el disseny. Les entrades del congrés ja estan a la venda, amb una oferta exclusiva fins al 10 d'abril: 80 € per l'entrada general i 230 € per l'entrada VIP, que inclou accés a sessions de networking i els premis MILO. Un dels casos d'ús serà la traducció simultània de tot el congrés amb intel·ligència artificial a l'espanyol, el francès i l'anglès.

El congrés serà una oportunitat de formar part d'una trobada internacional que promet ser un punt d'inflexió en la percepció i aplicació de la intel·ligència artificial connectant amb líders en innovació i tecnologia. Per a més informació podeu visitar https://congresomiloai.es/