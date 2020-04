La construcció espera amb "candeletes" la represa de l'activitat dilluns que ve

Quan el Govern va anunciar una primera fase de la represa de l'activitat ja va posar sobre la taula que si tot evolucionava de manera correcta, és a dir, si els resultats sanitaris eren favorables, es podria obrir una segona fase a principis de maig i que el sector que podria tornar a l'activitat seria el de la construcció. I precisament des d'aquest àmbit d'activitat esperen amb "candeletes" aquest retorn a l'activitat, tal com comenta un empresari. De fet, diverses fonts consultades confien en què a principis de la setmana que ve, més concretament el dia 4, puguin tornar a funcionar amb normalitat ja que per contra, asseguren, se'ls faria molt complex mantenir les plantilles actuals. En aquest sentit, alguns destaquen que és "imprescindible" que puguin tornar a treballar i alerten que "ja no es poden endeutar més". Des de l'Associació de contractistes d'obra ( Acoda) es destaca que òbviament si les obres es poden reprendre el 4 de maig això "ajudarà els empresaris" ja que si es va més enllà d'aquesta data tindran més dificultats econòmiques i llavors haurien de començar a aplicar suspensions temporals dels contractes de treball. "Si podem obrir a principis de maig serà important per començar a engegar la maquinària", ha assegurat la gerent d'Acoda, Mònica Dalmau, remarcant que la voluntat del sector ha estat, en tot moment, mantenir els lloc de treball. "Aplaudim l'esforç del Govern de tenir-nos presents en aquesta segona fase" de represa de l'activitat, ha emfasitzat Dalmau.

Així, empreses consultades destaquen que si l'activitat es pot reiniciar dilluns que ve en principi no es plantegen fer cap suspensió temporal del contracte de treball, un extrem que confirmen des de l'associació. D'aquesta manera, diferents empresaris consultats manifesten que el personal que tenien fins ara el necessitaran per poder continuar les obres que tenien iniciades abans de l'aturada i que més endavant caldrà veure quina és la situació. En aquest sentit, Dalmau manifesta que en escenaris futurs s'haurà d'avaluar el volum d'obra que s'encarrega a les empreses i, en aquest sentit, la gerent d'Acoda manifesta que demanen al Govern que "els ajudi" ja que si l'obra pública davalla cal que s'incentivi, d'alguna manera, la inversió privada.

Des de l'associació, i també empresaris del sector, expliquen que juntament amb el Govern s'ha treballat ja un protocol que haurà de complir el personal en matèria de prevenció en què s'han establert les mesures preventives que hauran de tenir en compte els empleats i, en aquest sentit, des de les empreses ja han començat a proveir-se del material necessari perquè "tothom pugui treballar en condicions". Un empresari explica, també, que s'establiran fins i tot circuits per a l'entrada i sortida del personal i que en el seu cas es farà prevaldre la feina telemàtica per als tècnics d'obres.

El sector manifesta confiar en tenir feina ara de manera immediata ja que quan es va aturar l'activitat hi havia diferents treballs en marxa. Un dels empresaris consultats destaca que potser on hi haurà més problemes serà en aquelles petites obres de reforma de llars o establiments ja que d'una banda les persones potser es faran enrere per dificultats econòmiques i, de l'altra, potser són reticents a què una persona pugui accedir a casa seva.