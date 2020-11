La construcció o el turisme, beneficiats per l'aposta per la sostenibilitat

Transició energètica i mobilitat sostenible són els dos fronts en els quals Andorra ha d’avançar si vol complir amb els objectius de reducció d’emissions de CO2 fixats per l’acord de lluita contra el canvi climàtic signat a Paris el 2015. Aquest és el punt de partida de la reflexió comuna dels participants en la cinquena edició d''El futur a debat', el cicle de taules rodones organitzat per la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) amb el suport de BancSabadell d’Andorra i que aquest dimarts al matí ha comptat amb la participació d’Albert Moles, director de FEDA; Jordi Llovera, doctor enginyer i CTO d’Enginesa, i Antoine Dalle, fundador i gerent de Dalle Consulting.

Els tres participants, que compten amb una àmplia experiència en l’impuls de projectes sostenibles i de transició energètica, veuen en el repte de la sostenibilitat una oportunitat per diversificar el model econòmic del país –especialment vinculat amb l’aparició de fonts energètiques durables– i per reforçar la competitivitat de sectors tradicionals com la construcció o el turisme.

“L’energia elèctrica té un paper important en el repte de la sostenibilitat perquè pot incorporar molt fàcilment fonts renovables”, ha afirmat Moles que, a la vegada, ha explicat els plans de companyia pública que dirigeix per incrementar la producció nacional d’energia provinent de fonts renovables, i a la vegada garantir que l’electricitat que s’importa també té un origen “net”.

Entre les fonts d’energia més sostenibles, Dalle ha insistit en les possibilitats que ofereix la biomassa al país, no només com una alternativa a la calefacció tradicional o un complement als projectes de cogeneració ja endegats, sinó també com una manera de gestionar la massa forestal. “No gestionar els boscos no és sostenible, perquè un bosc no gestionat emmalalteix”, ha afirmat.

També vinculat amb la gestió forestal Llovera ha proposat explorar les possibilitats d’utilitzar la fusta com a material de construcció perquè és un material bo per a l’aïllament tèrmic dels edificis, perquè la seva producció no té la petjada ecològica d’altres materials i perquè “seria un material de quilòmetre zero i la seva producció contribuiria a crear una indústria i llocs de treball al país”. Llovera també ha insistit en la necessitat d’adequar la normativa de la construcció als criteris 'passive house' o de consum energètic quasi nul dels edificis, ja que la reglamentació actual “obliga a fer uns aïllaments tèrmics que són més cars i menys òptims”. “Un edifici dura 50 anys de mitjana i si avui no construïm bé, n’estarem pagant les conseqüències durant mig segle”, ha reblat.

El proper debat serà aquest dijous, sobre l’economia de serveis, amb representants de la restauració, agències de viatges i empreses d’organització d’esdeveniments. 'El futur a debat' tractarà properament altres temàtiques com les necessitats en infraestructures, la vessant empresarial de les activitats esportives, el sector de les assegurances i la incipient indústria exportadora al país.