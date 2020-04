El consum d'Internet al març es dispara fins al 103%

El departament d'Estadística ha fet públic aquest dilluns que el nombre total de tràfic de dades d'Internet durant el mes de març és de 9,39 milions de GB, el que reflecteix una variació positiva del 103%. El tràfic nacional ha estat de 3,68 milions, el que representa un 39,2% del total i és equivalent a un 165,1% més que l'any anterior. El tràfic internacional ha estat de 5,71 milions de GB, un 60,8% del total i equivalent a un 76,3% més que el 2019. La variació del tràfic per Internet al mòbil augmenta un 18,6%. Durant el primer trimestre d'enguany hi ha hagut una variació positiva en el tràfic d'Internet del 50,4%, és a dir, que el tràfic nacional ha tingut una variació del 108,5%, el tràfic internacional del 27,2% i el tràfic per Internet mòbil del 29%.

D'altra banda, els abonaments per servei durant el mes de març se situen en 47.900 abonats als serveis de telefonia fixa, 88.517 abonats als serveis de telefonia mòbil i 36.674 abonats a Internet de banda ampla. Aquestes dades suposen una variació percentual positiva del 0,9% respecte al mes de març de l'any anterior en telefonia fixa i del 4,4% en telefonia mòbil. Quant als abonats a Internet, també es registra una variació percentual positiva de l'1,8%. En telefonia fixa ha augmentat un 6,4% el consum a les empreses i l'alta de contractes mòbils també ha ascendit en un 5,3%.

Quant als abonaments per servei, les dades mitjanes dels darrers dotze mesos se situen en 47.231 abonats en fixes, és a dir, una variació percentual positiva de l'1,2% respecte al període anterior. Pel que fa als mòbils, se situen en 86.340 abonats, reflectint una variació percentual positiva del 5,2%. A Internet els abonats pugen fins als 35.976, un 3,3% més.

El tràfic telefònic en minuts sense dades durant el mes de març se situa en 18,11 milions, el que és equivalent a una variació percentual positiva del 21,4% respecte del 2019. El tràfic nacional ha estat de 12,03 milions de minuts, mentre que el tràfic internacional ha estat de 6,08 milions de minuts. Durant el primer trimestre del 2020 la variació respecte de l'any anterior és del 4,3%. Aquesta dada és a conseqüència que el tràfic nacional té una variació del 8% i el tràfic internacional del -1,4%.