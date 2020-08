13.000 contribuents, pendents de declarar

Govern ha fet públic el nombre de ciutadans, obligats tributaris, que fins ara han presentat la seva declaració. Un total de 4.794 persones han fet el tràmit, incloent-hi 480 nous declarants, tot i que el departament de Tributs i Fronteres no ha especificat quants ho han fet presencialment i quants de manera virtual. Encara hi ha 13.000 contribuents que han de presentar la declaració de l’IRPF de l’exercici 2019.



El portaveu del Govern i ministre de Finances, Eric Jover, ha anunciat que, amb la voluntat d’evitar el col·lapse de l’administració i garantir les mesures sanitàries pertinents, serà obligatori presentar de forma telemàtica la declaració de l'IRPF per als Obligats tributaris que obtenen rendes d'activitats econòmiques, així com, del pagament a compte de l'IS i de l'IRNR i del pagament fraccionat de l'IRPF. També es restableix el servei de cita prèvia d'assistència en l'IRPF per als contribuents que obtenen rendes del treball inferiors a 50.000€ i/o rendes del capital immobiliari amb una xifra d’ingressos inferior a 36.000 €.



Per facilitar la presentació en línia, s’han elaborat 3 nous manuals de presentació de declaracions de l'IRPF i s’ha habilitat un nou servei anomenat “El DTF us truca” per a l’obtenció de cita prèvia per a la presentació de declaracions i altres tràmits, i per a qualsevol tipus de consulta. A més, a les adreces de correu electrònic oficinavirtual@govern.ad i impostos@govern.ad s’atendran dubtes i incidències, amb resposta en un termini no superior a les 24 hores.



El director general de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, ha destacat un notable increment del nombre de declaracions presentades ‘online’, “per iniciativa del ciutadà”. Segons ha assegurat, “la plataforma que hi ha ara, respecte l’anterior versió, ha facilitat l’augment de presentacions virtuals” i ha especificat que, “potser ara mateix hi ha menys presentacions que l’any passat, però de les que s’han fet fins ara, n’hi ha més en línia”.



La campanya per presentar la declaració de l’IRPF de l’exercici del 2019 es va obrir el passat 1 d’abril, però tal com ha dit Hinojosa, “fins a finals de juny no es va assolir un ritme similar al d’altres anys”. Tot i que més del 40% de les declaracions es presenten l’últim mes, aquest setembre, des del departament s’ha admès que la situació actual ha fet que el ritme de presentacions estigui per sota d’exercicis anteriors.



Per la seva banda, Jover ha insistit que “l’administració ha de donar tot el seu suport als usuaris, però la relació entre el ciutadà i l’ens s’ha d’establir cada vegada més per la via digital”. En aquest sentit, ha recalcat que la Covid-19 ha refermat un camí que ja es venia impulsant des de l’executiu.