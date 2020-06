El coronavirus costa 11,5 milions d'euros al Punt de Trobada

L'actual operador del Punt de Trobada ha presentat a la Batllia un pla de desallotjament on argumenta que necessita un any per poder desocupar de manera "raonada i ordenada" el centre comercial. En l'escrit, les societats Execo i Cori, que a pràctica són les que gestionen la gran superfície, expliquen que arran de la crisi del coronavirus el Punt ha reduït el volum de negoci en 11,5 milions d'euros respecte a el mateix període de l'any passat. És a dir, el 2019 entre març, abril i maig va "ingressar globalment 16 milions d'euros" enfront dels 4,4 milions ingressats durant el confinament d'aquest any.

La davallada dels ingressos és un dels principals arguments que s'esgrimeixen, juntament amb altres conseqüències derivades de la crisi de la Covid-19 com el fet d'haver hagut de presentar un ERTO per a 177 dels 388 empleats que el Punt tenia durant el confinament, si bé actualment el nombre de treballadors s'ha reduït fins als 359. El tancament de la frontera també ha estat determinant. Segons l'escrit, el 90% de les vendes del centre corresponen a visitants, i per tant l'absència de turistes ha impactat directament en els mals resultats de la facturació i en la reorganització del negoci.

El pla considera que per garantir la solvència del procés de desocupació es necessita un any. Al llarg d'aquest temps, sempre segons l'escrit presentat a la Batllia, es desenvoluparia un "pla de desallotjament raonable i ordenat" que permetria que el Punt continués funcionant amb normalitat per tal de poder donar sortida a l'estoc. L'operador es compromet a fer un informe mensual de seguiment i a mantenir la plantilla de 359 empleats fins al final del termini, data en la qual abonaria una quitança als treballadors que en el seu conjunt arriba als 4,9 milions d'euros pagant el preavís.

Pel que fa a l' estoc, el pla fixa en 22,2 milions d'euros el seu valor de venda en data 31 de maig de 2020. També destaca que el deute amb els proveïdors en aquesta mateixa data és de 6,3 milions. El fet que el 2019 el Punt de Trobada girés 72,6 milions d'euros (77 milions el 2018) ha permès a l'operador del negoci disposar d'unes finances sanejades i d'una tresoreria que actualment, tot i la crisi, disposa de 3,1 milions d'euros. En el marc de totes aquestes xifres, el pla destaca "la necessitat que el centre comercial continuï funcionant amb normalitat mentre duri el procés de liquidació" per mantenir "la solvència i la solidesa econòmica" i per fer front a les obligacions. O el que és el mateix, seguir pagant un lloguer de 140.000 euros mensuals, abastir-se de mercaderies per continuar operant i garantir els llocs de treball per liquidar estocs i pagar els proveïdors durant els propers 12 mesos. A partir d'aquí, el text demana dos mesos més per acabar de retirar mobiliari i altres actuacions.

A l'espera del que decideixi la justícia, el Punt podria continuar operant setembre del 2021.