El coronavirus liquida l'Andorra 'low cost'

Fa anys que ressonen per les Valls les crítiques de bona part de la restauració, l'hostaleria i el comerç, entre d'altres sectors econòmics i socials, que es queixen de la impossibilitat de treure's de sobre una etiqueta guanyada a pols els darrers temps, que assenyala Andorra com un país de saldos. Un territori apte majoritàriament per al turisme de baix cost. L'afany per vendre paquets turístics, sovint amb l'impuls d'una administració obsessionada per les xifres, com si assolir un nombre de visitants major cada any tingués premi o fos un mèrit, ha dut el país a rebre un nombre inaudit de turistes. Però, ai las, són visites que no fan despesa: entre d'altres, no compren a botigues que no siguin franquícies i no mengen a restaurants que no siguin conegudes cadenes. “Si tu vens dues nits d'hotel, amb pensió complerta i dues entrades per al circ, per 50 euros, no esperis que aquestes persones que vindran mengin fora de l'hotel ni facin gaire despesa”, exemplificava un restaurador de la capital.



Doncs bé, si més enllà dels dubtes sobre una estratègia unitària a l'hora de rebre els turistes de la temporada d'hivern, alguna cosa clara han deixat dos representants de renom del sector empresarial del país, Joan Viladomat, de Saetde, i Jordi Daban, de Daguisa Hotels, durant el debat de la patronal d'aquest dimarts, és que la crisi sanitària provocada pel SARS-CoV-2 ha fulminat, almenys de moment, l'Andorra vista com a destinació turística de cost baix. És oportú un paral·lelisme amb la liquidació del Punt de Trobada, on aquests dies els usuaris que hi busquen saldos es barregen amb els operaris que desmunten per dins un dels emblemes de les compres barates que es poden fer a Andorra.



Aquests mesos d'estiu, després de la primera onada primaveral de la pandèmia provocada pel coronavirus, han servit perquè alguns hotels hagin testat la reacció dels clients davant l'apujada de preus. “Hem vist, per les xifres d'ocupació que hem tingut, que la gent està disposada a pagar per venir a Andorra”, ha dit Daban. De cara a la temporada d'esquí, que si l'emergència sanitària i la climatologia ho permeten començarà pel pont de la Puríssima, els hotels calculen quant els suposarà el sobrecost d'oferir “seguretat” als seus clients i als seus treballadors. “Hem de veure com repercutirà tot això en el preu”, ha explicat Daban.



“Hi ha una doctrina que diu que la gent ve a Andorra quan no té més remei, i una altra que diu que el país té molts actius positius i que s'han de fer pagar. La pandèmia ha tingut aquesta part positiva, perquè l'estiu ha anat molt bé, i quan dones les mesures de seguretat i les garanties, la gent no demana descomptes i està disposada a pagar-ho”, ha exposat Viladomat.



És difícil augurar com quedarà el turisme, tant a escala local com mundial, després de la pandèmia, tot i que la majoria està d'acord que no tornarà a ser el mateix i que el sector s'haurà de reformular. Així, s'haurà d'esperar més enllà de l'hivern i fins i tot de l'estiu vinent, per saber si Andorra es desempallega de l'etiqueta de 'saldo' que se li penja de fa temps. El coronavirus pot haver estat un punt d'inflexió, però per mantenir aquesta nova inèrcia caldrà que tant l'administració com els sectors implicats hi posin de la seva part.