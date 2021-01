El 'coworking' suma adeptes malgrat el teletreball

Malgrat que el teletreball s'hagi imposat en la majoria d'empreses, el 'coworking' segueix sent una opció per a molts emprenedors. De fet, el cowork 'Hivefive by Bomosa', que ha aparegut recentment al programa 'A l'alça', ha incorporat una vintenta d'empreses més al seu edifici d'Andorra la Vella.

Per als que encara no estigueu familiaritzats amb això del ‘coworking’, vindria a ser una oficina compartida; un espai obert on equips de treball o autònoms poden fer la seva feina amb les mateixes comoditats que si tinguessin un despatx propi.

"És un espai on tu pots venir a treballar, i només t’has de centrar a fer la teva tasca perquè ho tens tot cobert, és a dir, et garantim que l’espai sigui amable, tinguis una bona connexió, un bon punt de treball, sigui flexible; normalment la gent que acaba venint a aquest espai, o és perquè és un 'freelance' que ha fet l'impàs de sortir de dins de casa o també hi ha empreses que estan descentralitzant. Fins i tot nòmades digitals que han decidit venir o utilitzar espais de 'coworking' puntualment perquè pivoten les seves vides arran del lloc on volen anar a treballar i de vegades provar per decidir on volen acabar vivint finalment", assegura Martí Batalla, project manager de 'Hivefive by Bomosa'.

Fa gairebé dues dècades que va aparèixer a Berlin el primer 'coworking' i des d’aleshores és un estil de treball que s’ha estès arreu del món. A Andorra n'hi ha set, una xifra considerable i que pot augmentar els pròxims anys. "A fora per exemple, hi ha Pier1 i BCNTechCity, on els departaments d’innovació de SEAT, Accenture, VISA, en lloc d’estar al costat d’administració, estan fora per veure realment el que s’està fent al món i per veure-ho has d’estar al costat de culs inquiets", diu Batalla.

Des de Bomosa, s'espera que "aquest projecte sigui la punta de l’iceberg del que creiem que ha d’acabar sent també part important del Principat, perquè si aconseguim que en aquest espai de 140 punts de treball, n’hi hagi 10 més com aquest –1.400– al final donarem cabuda a tot aquest talent, sigui del país o no".