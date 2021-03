Crèdit Andorrà consolida les mesures d’eficiència energètica

Andorra la VellaEl Sistema de Gestió Ambiental de Crèdit Andorrà ha consolidat les mesures d’eficiència energètica introduïdes per l’organització, amb una rebaixa significativa dels indicadors de consum i de generació de residus respecte dels registrats el 2019. Quant als consums, destaca la reducció important del carburant per a vehicles (-42,09%), del paper (-36,91%) i de l’aigua (-36,05%). El descens també ha estat significatiu en la generació de residus, sobretot de plàstics i envasos lleugers (-53,40%) i de paper (-41,74%). L’aposta per la banca en línia e-Crèdit, la digitalització de serveis (sobretot amb la introducció de la signatura digital per a operacions i les comunicacions amb clients) i el teletreball (amb la menor presencialitat d’empleats en els edificis corporatius arran de la pandèmia) han afavorit la consecució d’aquests resultats. També hi ha contribuït el reforç de les accions internes de sensibilització.

El Sistema de Gestió Ambiental, certificat amb la ISO 14001:2015, representa el compromís de Crèdit Andorrà amb el desenvolupament responsable i sostenible, per contribuir al creixement econòmic, la millora social i la protecció de l’entorn. Pioner a implantar mesures per reduir l’impacte ambiental de l’activitat bancària i financera, i a incorporar-les en l’estratègia de negoci, Crèdit Andorrà expressa també aquest compromís com a membre de diversos organismes internacionals. Des del 1998 col·labora amb la Iniciativa Financera del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP Fi) i el 2016 va ser el primer banc d’Andorra a adherir-se al Pacte Mundial de les Nacions Unides i a adoptar l’Agenda 2030 per contribuir a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS).