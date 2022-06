Crèdit Andorrà és escollit millor banc d'Andorra per segon any consecutiu segons Global Finance

Andorra la VellaCrèdit Andorrà ha estat reconegut com a millor banc d’Andorra el 2022 per Global Finance, publicació editada a Nova York i orientada a professionals de la indústria financera a escala global.

A l’hora d’atorgar el guardó, Global Finance ha considerat l’estratègia de valor de Crèdit Andorrà i el fort creixement experimentat. Ha posat en relleu les operacions corporatives formalitzades recentment, com la compra de Vall Banc, que impulsa el pla de creixement de l’entitat i contribueix a reforçar la posició de lideratge a Andorra, i l’adquisició del negoci d’assessorament per a alts patrimonis i family office de GBS Finanzas Investcapital, AV per part de Creand Wealth Management a Espanya. La publicació també ha ressaltat el compromís que el Banc té a llarg termini amb el progrés econòmic i social d’Andorra.

El guardó avala l’estratègia del Banc centrada a consolidar les bases per a un creixement futur i afrontar amb garanties els reptes del sector. També és un reconeixement a la seva manera d’entendre la banca del futur, una proposta de valor que es basa en l’esforç per ser pioners en la creació de solucions digitals innovadores i el compromís amb la sostenibilitat.

La publicació ha reconegut aquest any les entitats financeres que han mantingut el compromís de servei amb els clients, en un context de mercat complicat. També ha tingut en compte la resiliència mostrada pels bancs durant la pandèmia, així com l’esforç per innovar i donar resposta a les necessitats cada vegada més exigents dels clients. En aquesta edició també han valorat el paper de les entitats respecte als temes ambientals, socials i de bon govern.

Entre els criteris objectius considerats en l’avaluació realitzada per part dels editors de la publicació s’inclou el creixement en actius, la rendibilitat, l’abast geogràfic, les relacions estratègiques, els nous negocis en desenvolupament i la innovació en productes.