Crèdit Andorrà obté un benefici de 43,1 milions d’euros, un 30,7% més que al 2021

Andorra la VellaEl grup Crèdit Andorrà ha obtingut el 2022 un creixement orgànic rellevant i ha consolidat la tendència ascendent dels darrers anys en les principals xifres de negoci. L’any passat, va obtenir un benefici de 43,1 milions d’euros, un 30,7% més que al 2021, i va tancar l’exercici amb 25.002 milions d’euros de volum de negoci, un 19,7% més respecte a l’exercici anterior. Els recursos de clients es van incrementar un 21,1% i van arribar a la xifra de 22.240 milions d’euros. La inversió creditícia es va situar en 2.761 milions d’euros, un 9,4% més, informen des del grup.

Les operacions estratègiques han estat clau per a aquest creixement. En l’àmbit d’Andorra, l’adquisició de Vall Banc, finançada íntegrament amb fons propis, ha permès al grup reforçar el negoci de banca privada. Pel que fa a Espanya, s’ha enfortit amb l’adquisició del negoci d’assessorament a alts patrimonis i 'family office' de GBS Finance per part de Creand Wealth Management.

Les dades remarquen el lideratge del banc al país, tant pel que fa a la xifra de recursos de clients com a la d’actiu. Del total del volum de negoci, 11.599 milions d’euros es localitzen a Andorra, un 16,4% més que l’any passat. Aquest augment és fruit d’un rellevant increment orgànic del negoci, gràcies a l’entorn econòmic del país, la captació de nova inversió i nous clients, i la integració de Vall Banc. Pel que fa a la responsabilitat social corporativa, s’ha destinat 2,86 milions d’euros a finançar projectes directes al país.

En l’àmbit internacional, el grup també consolida el seu creixement, amb un increment del 14,8% del volum de negoci. Espanya ha estat el territori on s’ha crescut més. Creand Wealth Management (Banco Alcalá, SA) ha assolit un volum de negoci de 3.429 milions d’euros, un 38% més que l’any anterior. La filial luxemburguesa, Creand Wealth & Securities (Banque de Patrimoines Privés, SA), continua creixent orgànicament i ha incrementat el volum de negoci fins als 9.492 milions, un 13,5% més. Miami segueix reforçant-se com a centre de l’activitat financera del grup a Llatinoamèrica, on es gestiona un volum de negoci global de 1.939 milions d’euros.

Les ràtios de solvència i liquiditat se situen als nivells de la banca europea, evidenciant la solidesa de l’entitat. La ràtio de liquiditat del 2022 se situa en el 157,71% i la de solvència, en el 17,09% (15,39% CET1). Els fons propis s’han situat en 559 milions d’euros.

El conseller delegat del grup Crèdit Andorrà, Xavier Cornella, ha explicat que "el 2022 ha estat l’any tant del creixement orgànic com de l’inorgànic, tot i els efectes del mal comportament dels mercats financers. L’èxit de l’eficient integració de Vall Banc, l’adquisició de GBS Finanzas Investcapital AV, el creixement orgànic nacional i també la bona evolució del negoci internacional, han comportat que el grup compti amb uns resultats que superen amb escreix els objectius del pla estratègic 2021-2023. Ara treballem ja per dissenyar el proper pla estratègic 2024-2026, amb l’objectiu de fer de Crèdit Andorrà un referent en el servei al client, innovació i transformació digital, vetllant per l’excel·lència i creixent de manera sostinguda i sostenible tant a Andorra com a la resta de geografies on som presents".

Operacions corporatives estratègiques

El 2022, el grup Crèdit Andorrà ha materialitzat acords estratègics per seguir creixent i reforçant el servei que ofereix en les diferents àrees de negoci, "aportant més valor afegit a clients, accionistes i empleats".

Així doncs, l’any passat va ser el de la integració de Vall Banc, que ha permès reforçar el pla de creixement de l’entitat, incorporant un volum de negoci de 1.900 milions d’euros, així com avançar en l’especialització en l’àmbit de la banca privada a Andorra.

Per altra banda, l’adquisició del negoci d’assessorament a alts patrimonis i 'family office' de GBS Finance per part de Creand Wealth Management a Espanya, ha sumat 641 milions d’euros al volum de negoci i ha propiciat la creació de la nova àrea de Family Office. Una línia de negoci que permet a Creand Wealth Management reforçar el servei integral als clients, independent, proper i alineat amb els seus interessos.

Qualitat en la pràctica bancària

Durant l'any passat Crèdit Andorrà va ser guardonat amb els premis Millor banc d’Andorra en banca privada i Banc de l’any, pel grup Financial Times (publicacions PWM i The Banker). També va ser reconegut com a Millor banc digital i Millor banc en RSC del país per Global Banking & Finance Review.

Al seu torn, Fitch Ratings va reafirmar el 'ràting' a Crèdit Andorrà en ‘BBB-’, i va elevar la perspectiva a estable com a conseqüència del creixement i de la millora de la rendibilitat.