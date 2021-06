Creix la demanda d'inversió estrangera al 2020

Andorra la VellaLa xifra de sol·licituds presentades d'inversió estrangera que es van registrat l'any passat s'eleven a 671, una xifra que representa un increment del 14,9% respecte de l'any anterior, quan el volum total va ser de 584, tal com reflecteixen les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern. Cal destacar que d'aquest total 637 van ser favorables, 96 més que l'any anterior; set van ser denegades, quatre menys que al 2019; dues es troben en curs i 25 van caducar.

Si bé augmenten les sol·licituds, cal destacar que en canvi davalla la inversió inicial declarada. Així, es passa dels 336,9 milions del 2019 als 215,5 del 2020, és a dir, una caiguda del 36%.

Per àmbits econòmics cal destacar que el gran gruix de les inversions estrangeres corresponen a la prestació de serveis, on hi va haver 441 sol·licituds; en segon lloc, i molt lluny del primer, es troba el sector patrimonial, amb 101 demandes. En canvi, si es té en compte la inversió inicial declarada tenim que el sector amb més pes és l'immobiliari i la construcció amb 94,6 milions.

Si es tenen en compte només les 417 sol·licituds formalitzades al 2020 tenim que el total d'inversió és de 133,8 milions, amb un volum mitjà per inversió de 320.939 euros. Promoció immobiliària i construcció va ser el sector que va declarar una major inversió inicial, en total, 30,2 milions.

D'altra banda, altra dada destacada és que la majoria d'aquestes sol·licituds d'inversió vénen d'Espanya, amb 225 peticions i en segon lloc hi ha les 86 procedents de França.

A l'últim, cal tenir en compte que des del 2014 s'han tramitat 5.576 demandes d'inversió estrangera, de les quals s'han formalitzat 4.196 de les 5.221 autoritzades. Les formalitzades han suposat una inversió de 923,7 milions d'euros.