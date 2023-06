Creixen els allotjaments turístics hotelers durant el 2022

Andorra la VellaEl nombre d'allotjaments turístics de la modalitat hotelera (incloent-hi hotels, aparthotels, hostals, residències i pensions) i de la modalitat d'apartaments turístics classificats el 2022 se situa en 226 i el nombre de llits és de 31.736. Aquesta dada suposa deu establiments més respecte de l'any anterior i 525 llits més.

Entrant al detall d'aquestes xifres tenim que d'aquests allotjaments turístics, 167 són hotels, dinou aparthotels, nou hostals o residències, quatre pensions i 27 apartaments turístics.

Per altra banda, segons les dades publicades aquest dijous per Estadística, també hi ha classificats 155 altres allotjaments turístics, entre els quals destaquen les 102 empreses d'explotació d'habitatges d'ús turístic (EGHUT), que representen 2.716 habitatges d'ús turístic (HUT) i un total de 12.969 llits. En aquest sentit, cal destacar que creixen tant les empreses com els habitatges i els llits oferts. Així, hi ha dinou empreses més; 123 habitatges més i 646 llits més.

El país també tenia registrats l'any passat 29 refugis de muntanya (un més), cinc càmpings (la mateixa xifra que el 2021), una zona d'acampada, una casa de colònies, cinc albergs (l'any 2021 n'hi havia dos) i dotze allotjaments rurals, tres més que el 2021.

En total, es troben més de 46.000 places disponibles (46.003) entre els diferents tipus d'allotjaments del país.