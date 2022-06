Daniel Armengol, nou president de l’EFA

Andorra la VellaL'empresari Daniel Armengol ha estat escollit com a nou president de l'Empresa Familiar Andorrana (EFA), en el marc de l'assemblea general celebrada aquest dimecres. Armengol incorpora en la seva junta Susanna Roca com a vicepresidenta, Daniel Aristot com a secretari, i Jordi Prat, Mònica Pintat, Carina Armengol, Manel Cerqueda Díaz i M. Àngels Marfany com a vocals.

En el transcurs de l'assemblea s'ha posat en relleu la feina feta per l'entitat els darrers anys, sota el mandat del president sortint, Francesc Mora. En aquest sentit, s'ha destacat l'esforç fet per l'entitat en relació amb les negociacions que Andorra manté amb la Unió Europea per trobar l'encaix del Principat en aquesta organització. Els treballs i reunions realitzades al voltant de les infraestructures aeroportuàries, amb especial atenció a l'aeroport de la Seu d'Urgell, i la feina feta al voltant dels dossiers de matèria fiscal i relacions internacionals han estat altres dels punts destacats.

L'EFA, que actualment compta amb un total de 64 empreses associades, té sobre la taula per al 2022 diversos dossiers, entre els quals destaquen el seguiment i cooperació amb el Govern d'una proposta de mesures de mitigació de la caiguda del PIB i la reactivació de l'economia andorrana. Des de l'entitat també es treballa perquè les necessitats financeres immediates i a mitjà termini del Govern d'Andorra no es tradueixin en un augment de la pressió fiscal estructural. Altres dossiers en què treballa l'EFA fan referència a la reforma de la branca de jubilació de la CASS, i a la dimensió d'Andorra, administracions comunals, CASS i la sostenibilitat i evolució al futur.