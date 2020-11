La decisió sobre l'esquí serà a mitjan de la setmana vinent

Primer serà el Govern qui anunciï què ha decidit sobre l'obertura o no de les pistes d'esquí del país, i aleshores els responsables dels dominis esquiables actuaran en conseqüència. Mentrestant, tal com indiquen fonts consultades de Grandvalira, estan en “parada tècnica”, és a dir, sense contractacions i sense seguir amb la posada en marxa de l'estació. A hores d'ara només hi ha una cosa segura, i és que les estacions que depenen del domini no obriran el 4 de desembre, que era el dia que tenien inicialment fixat al calendari. No només per la situació epidemiològica, “sinó per la méteo, és que no hi ha neu”, expliquen des de l'estació.



Després de la trobada entre els responsables de les estacions d'esquí del país i del Govern, aquest dijous, ara els dominis esperen un anunci definitiu que calculen que serà a mitjan de la setmana vinent, entre dimecres i dijous. “La setmana vinent es prendran decisions”, és el missatge que els han traslladat les autoritats del país, que a la vegada estan pendents de les decisions que prenguin els veïns del sud, per seguir unes polítiques alienades.



Cal esperar a conèixer la decisió que prendran properament Espanya i Catalunya, si fan o no cas de les recomanacions alemanyes, després que la cancellera Merkel hagi demanat a la Unió Europea que tanqui les estacions fins a mitjan de gener, i dels veïns francesos, que ja han anunciat el tancament dels ginys de la neu fins passades les festes de Nadal. Si Catalunya decideix obrir pistes durant les festes, probablement Andorra s'alinearia amb la Generalitat per donar oxigen les empreses que hi ha darrera del sector. Aviat la resposta.