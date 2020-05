El 32% dels ERTO pertanyen a l'hoteleria

Un 31,8% d'empreses que han demanat una suspensió temporal de contractes ( ERTO) formen part del sector de l'hoteleria, segons ha informat aquest dissabte el ministre Portaveu, Eric Jover, en la seva compareixença habitual. Això suposa 3 de cada 10 negocis vinculats al turisme del país. Pel que fa al comerç, seria una xifra similar, un 28% del total, i en cas de la construcció, el nombre de sol·licituds d'ERTO cauria a l' 1,8% de peticions, el que representen 19 empreses d'aquesta àrea econòmica. Detalladament, el Govern ha rebut peticions de 1.052 empreses per fer suspensions contractuals; un total de 6.890 persones s'haurien acollit a un ERTO i 1.826 a una reducció de la jornada laboral per evitar així perdre els seus llocs de treball. Relacionat amb això, el ministre també ha destacat que l'executiu està treballant amb totes les institucions per tal de tancar la llei que fixi una reducció de salaris en els càrrecs públics.

D'altra banda, Jover també ha explicat que segueixen gestionant el retorn dels treballadors estacionals d'origen argentí que van quedar atrapats al país per l'emergència sanitària, i en aquest sentit ha anunciat que un vol previst des de Barcelona el pròxim 13 de maig permetrà el retorn d'uns seixanta temporers argentins.

Pel que fa a l' enquesta que va engegar el Centre de Recerca Sociològica (CRES) per a la població sobre les inquietuds generades per la Covid-19, Jover ha qualificat "d'èxit" la convocatòria, amb 29.500 participants, el que significa que el 45% dels demandants han explicat com han viscut el confinament.

Per últim, el Govern ha actualitzat les xifres del fons solidari per cobrir algunes de les despeses sanitàries generades per la crisi del coronavirus i ha detallat que ja s'han acumulat 2.166.000 euros. El telèfon 828 habilitat per rebre missatges solidaris n'acumula 29.450, que sumen 58.900 euros de recaptació.