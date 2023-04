Denuncien que hi ha anuncis obsolets amb pisos 'barats' a diversos portals immobiliaris

Andorra la VellaEl mercat de lloguer continua en un moment molt delicat i la petita revifada que teòricament havia arribat amb la fi de la temporada d'hivern és gairebé inexistent excepte en els apartaments de parròquies altes i, més concretament, sobretot al Pas de la Casa. L'oferta continua sent escassa a i a preus molt alts, segons les fonts immobiliàries consultades.

Diferents persones han manifestat que s'estan trobant que els anuncis de pisos inferiors a mil euros que no siguin en parròquies altes realment no estan al mercat, però els anuncis s'estan mantenint per, suposadament, obrir la porta a què se'ls ofereixin els apartaments del Pas de la Casa que han deixat buits els temporers.

Els immobiliaris consultats han ratificat que no hi ha hagut cap canvi substancial i que continua havent-hi una demanda infinitament superior a l'oferta. Han indicat que no s'han alliberat massa pisos, excepte a la part de Canillo, el Pas i Arinsal, amb la fi de la temporada perquè en cada apartament estava vivien molts temporers.