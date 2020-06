El desallotjament del Punt de Trobada es podria fer en 4 mesos

Empresaris i administradors coneixedors de la gestió de grans superfícies han explicat que "el normal en aquest tipus de negocis és disposar d'un estoc que permeti funcionar durant uns tres mesos". Consultades per l'ARA, les mateixes fonts han destacat que no s'acostuma a acumular mercaderia amb una previsió a més llarg termini ja que " estocar -se en excés és un risc massa gran pel cost que suposa a les empreses tenir gènere exposat a les prestatgeries o guardat al magatzem".

La gestió de l'estoc del Punt de Trobada és un dels maldecaps a què l'actual operador del centre comercial ha de fer front per desocupar l'immoble. Es calcula que el global de gènere que té actualment el Punt té un valor de venda d'uns 22 milions d'euros. Donar sortida a tots aquests productes és una de les prioritats i segons el pla de desocupació presentat a la Batllia serà necessari un any per poder-ho fer realitat.

En aquest sentit, les societats Execo i Cori, que a pràctica són les que gestionen la gran superfície, expliquen que arran de la crisi del coronavirus el Punt ha reduït fortament el seu volum de negoci a causa de l'absència de turistes, que representen el 90% de les vendes. Per això demanen més temps mentre l'entrada de visitants per la frontera del riu Runer es normalitzi i això permeti recuperar un ritme de vendes que faci possible que durant els propers 12 mesos el centre comercial pugui desfer-se de tota la mercaderia estocada . En paral·lel, l'actual operador demana continuar treballant amb normalitat tot un any, és a dir, seguir aprovisionant-se de les mercaderies necessàries per funcionar i garantir un desallotjament "raonable i ordenat".