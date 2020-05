El desallotjament del Punt agafa velocitat

El compte enrere per a l'acabament del serial del Punt de Trobada entra en la recta final. L'actual operador del centre comercial, un cop esgotada la via judicial a Andorra, té previst fer efectiu el pagament de 6,5 milions d'euros fixats en la sentència i presentar durant aquest mes de juny un pla de desocupació per abandonar definitivament l'establiment.



La família Cachafeiro ha descartat acudir al Tribunal d'Estrasburg i segons fonts properes al cas estaria estudiant un desallotjament més àgil del que es preveu en entorns judicials i administratius, sempre que es trobi una sortida ràpida per a l'estoc i per a la plantilla. Pel que fa a l'estoc, es pensa en un tercer que el pugui adquirir o gestionar, donat que el volum de mercaderia és prou gran per a liquidar-lo amb celeritat en un escenari de crisi com l'actual a causa del coronavirus. I pel que fa a la plantilla, el grup Pyrénées , proper operador de la gran superfície, manté la intenció de contractar el gruix dels empleats, un cop resolguin la seva relació laboral i contractual amb l'actual explotador del Punt de Trobada.



Mentrestant , diversos operaris treballaven la setmana passada en la façana principal i zona d' aparcament exterior i accessos al centre comercial. Malgrat el procés judicial s'han seguit fent treballs de manteniment a l'establiment. Aprofitant l'avinentesa, i també la bastida que hi ha instal·lada en l'esmentada façana, en les pròximes setmanes podria desmuntar-se per sempre el vistós rètol de Leclerc que acompanya el de l'actual Punt de Trobada.