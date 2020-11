Els drets digitals a Andorra són "dèbils", segons el govern dels EUA

El departament d'Estat dels Estats Units -l'equivalent al ministeri d'Afers Exteriors- adverteix que el registre de pàgines webs a Andorra i els drets d'autor de les IPs andorranes és "dèbil", tot i que no la inclou en la seva llista de països on s'infringeixen, de manera habitual, els drets intel·lectuals de les persones. Així ho alerta en l'informe que periòdicament publica l'organisme nord-americà i que va destinat a tots aquells inversors estatunidencs interessats a invertir i fer negocis al Principat.

En aquest sentit el document, que ha estat publicat a principis d'aquest novembre i compartit pel consolat dels Estats Units a Barcelona, remarca que Andorra "no està inclosa en la llista de països amb la qual treballa l'Oficina Comercial dels Estats Units" (en anglès, Office of the United States Trade Representative, USTR), que serveix per desenvolupar polítiques bilaterals en l'àmbit comercial i faciliten la inversió estrangera. També posa sobre la taula el fet que Andorra no participa en la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD, en anglès) i encara no és membre de l'Organització Mundial del Comerç (WTO, en anglès). En la mateixa línia, el govern dels Estats Units demana al Principat que col·labori en la Convenció contra la Corrupció de les Nacions Unides i considera que hauria d'adoptar un sistema que, de forma immediata, comuniqués a les autoritats les grans transferències financeres.

Però no tot són punts dèbils en l'informe emès pel departament d'Estat. L'organisme destaca el paper d'Actua a l'hora d'ajudar les empreses estrangeres a invertir al país i recorda que recentment ha aconseguit portar projectes de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) en innovació i dades grans, "emprant l'economia única d'Andorra com a mercat de prova". També destaca la bona salut del sistema financer i destaca que, malgrat comptar amb una llei d'expropiació, "mai cap propietat ni entitat vinculada als Estats Units, ha patit d'accions o incidents d'aquesta mena".

Tot i que aquests tipus d'informe no solen tenir conclusions que animin -o no- als inversors nord-americans a fer negocis als països que analitzen, el document és prou sòlid com per convèncer futurs emprenedors que vinguin dels Estats Units.