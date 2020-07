Es dispara el consum de dades mentre es desplomen les vendes en grans superfícies

Les conseqüències de la pandèmia i el confinament en els hàbits de consum de la població queden clares amb dos dels indicatius difosos aquest dijous pel departament d’Estadística de Govern, segons els quals el consum de dades d'internet creix gairebé un 50% al mes de juny, mentre l’índex vendes a les grans superfícies cau un 33,5% al maig.

Els abonats a Internet de banda ampla en aquest mes de juny s'han situat en 36.934, el que representa un increment del 4,1% respecte als que hi va haver el mateix mes de l'any anterior. El departament d'Estadística ha fet públiques aquest dijous les dades sobre el consum de les telecomunicacions durant el juny del 2020. Així, el tràfic per Internet en GB s'ha situat en 6,71 milions de GB, un 48,4% més que l'any anterior.

Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 2,11 milions de GB (31,5% del total) i l'internacional de 3,59 milions (53,6% del total). Des d'Estadística destaquen la variació del tràfic per Internet mòbil, que aquest mes ha augmentat més d'un 25% respecte al 2019. A més, durant els primers sis mesos de l'any 2020, en comparació amb els de l'any anterior, hi ha hagut una variació percentual positiva en el tràfic per internet del 70,4%, que s'explica per un augment del tràfic nacional en un 116,2%, del tràfic internacional en un 45,2% i del tràfic per Internet mòbil del 24,1%.

Si la cara de la moneda és el consum de dades d'internet, la creu és l'índex de vendes de les grans superfícies del comerç al detall, a preus corrents, que ha experimentat durant el mes de maig una variació negativa del 33,5% respecte del maig del 2019. Segons ha fet públic aquest dijous el departament d'Estadística. Si es desglossa l'índex en funció del tipus de producte, la venda dels productes alimentaris ha augmentat l'1,7% i, la venda de la resta de productes no alimentaris ha caigut el 67,1% en comparació al mateix període de l'any anterior. Aquesta variació general anual se situa per sota de la xifra de França (-2,4%) i de la d'Espanya (-30,5%).



D'altra banda, l'evolució del personal ocupat en les grans superfícies comercials al maig ha disminuït un 3,6% respecte del 2019, on poc més del 64% són dones, 35,8% són homes i més del 83% disposa de contractes de jornada completa. En aquest sentit, cal tenir en compte que les persones acollides a un ERTO durant el mes de maig continuen formant part de l'empresa. Entre els establiments enquestats un 3,6% del total dels ocupats estan acollits a un ERTO durant aquest mes.