La Duana perd un 5% dels ingressos d'alcohol i tabac

Andorra la VellaEls ingressos per la taxa de tabac i alcohol han caigut respecte a les xifres assolides el juliol del 2022. Així es desprèn de les dades publicades pel departament, en les quals s'indica que en els set primers mesos de l'any han recaptat 120.448.067 euros, el que representa una davallada del 4,6% en relació amb el mateix període de l'any anterior, tot i que, respecte al 2021 l'import augmenta en un 49,6%.

Per mercaderies, cal destacar, tal com s'ha mencionat anteriorment, la reducció dels ingressos per tabac i begudes durant el juliol, amb una disminució del 7,3% i del 16,2%, respectivament. Els ingressos acumulats relatius a aquests productes durant els set primers mesos també mostren la mateixa tendència a la baixa amb una davallada del 16,7 en tabac i de l'1,2 en begudes.

Quant als carburants, durant el mes passat la recaptació va augmentar un 5,4%, assolint 4.779.876 euros, mentre que al mateix període del 2022 es van ingressar 4,5 milions. Tanmateix, en referència a l'acumulat al llarg del 2023, l'import ha patit una caiguda del 2,3% respecte a l'any anterior.

Pel que fa a altres mercaderies, la recaptació del juliol ascendeix a 5,7 milions i en l'acumulat de l'any la suma és de 35,6 milions d'euros. Si es tenen en compte les xifres mensuals, el total suposa un increment del 16,6% i, amb l'acumulat de l'any, l'increment se situa en un 15%.