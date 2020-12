Un pas més cap als eSports amb l'Associació Andorrana d'Esports Electrònics

L'aposta del país cap als eSports ja és una realitat i comença a agafar forma. Aquest dimarts s'ha donat el tret de sortida a l'Associació Andorrana d'Esports Electrònics, que tindrà com a missió principal ajudar i cooperar amb tot aquell interessat en els esports electrònics per tal de posicionar-se com un representant de l'ecosistema per a la introducció d'empreses, equips i 'gamers' amb la voluntat de desenvolupar el seu negoci a Andorra, ha explicat el seu president, Sergi Segado. Aquest nou sector o model de negoci que es vol potenciar al Principat és una de les noves vies de diversificació econòmica que busca l'executiu, les quals passen per la tecnologia, ha reconegut el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo. Perquè aquest nou sector econòmic sigui una realitat, l'executiu ja va tirar endavant un projecte de llei que es troba en tràmit parlamentari per establir un marc regulador i jurídic perquè els esports electrònics es puguin desenvolupar amb tota seguretat al país.

De fet, Gallardo ha comentat que durant la pandèmia el sector ha crescut i, per tant, es demostra que "és una activitat econòmica resilient i que pot permetre aportar valor afegit allà on es desenvolupi". A més, ha reiterat que la diversificació econòmica es basa en sectors tecnològics que poden aprofitar els avantatges competitius que ofereix el Principat com "una gran connectivitat o un marc fiscal atractiu i competitiu". Un dels objectius és atraure actors i inversors privats del sector a nivell internacional i que tant la indústria com el talent local, com els actors internacionals trobin un espai propici per dur a terme les activitats, ha declarat el ministre. A banda, també ha avançat que aquest projecte de llei anirà acompanyat d'un pla estratègic en el qual també es vol tenir en compte la vessant formativa i educativa. En definitiva, "es tracta de fer créixer un ecosistema al voltant del sector", i en aquest sentit, l'existència d'una associació ha de ser vital per tal de coordinar esforços i posicionar el Principat en l'escena europea i global, ha aclarit.

Així, des de l'associació tenen la voluntat d'ajudar i cooperar activament amb el sector, "posicionar empreses, equips i jugadors", i promoure i difondre la pràctica dels eSports amb un esperit de competitivitat, respecte i joc net, ha indicat Segado. A banda de l'executiu o el comú de la Massana, l'associació també vol involucrar empreses privades, i per aquest motiu ha volgut agrair el suport des d'un inici de la CEA. De fet, el president de la patronal, Gerard Cadena, ha assegurat que l'àrea de diversificació ja situava els esports electrònics com un sector que s'havia de potenciar.

Entre els objectius principals que té l'associació, Segado ha destacat la creació d'un comitè d'esports format conjuntament amb l'executiu per aportar "saviesa del sector". A banda, també es vol crear un comitè d'ètica, la creació d'un programa per a la prevenció de mals hàbits en el sector i organitzar webinars i esdeveniments esportius.

Durant la presentació també hi ha assistit la cònsol major de la Massana, Olga Molné, i diferents representants dels grups parlamentaris. Tots han remarcat la importància d'apostar per aquest sector que pot aportar riquesa i nous llocs de treball i per tant, regular-lo, ja que hi ha molt pocs països que ho hagin fet. A més, han assegurat que el marc fiscal favorable pot atraure, a banda d'inversors, 'gamers' o 'youtubers' professionals. Tot i així, el conseller general per Terceravia, Joan Carles Camp, ha reconegut que s'haurà de treballar per veure com es pot protegir de les ludopaties, sobretot, als menors d'edat.