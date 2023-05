Els economistes alerten que és incompatible el creixement d'Andorra amb abaratir l'habitatge

Andorra la VellaEduard Jordi, degà del Col·legi d'Economistes, assegura que el problema de l'habitatge no se solucionarà fins que el país no freni el creixement econòmic, segons ha recollit RTVA. I també afirma que si Andorra vol conservar l'atractiu i conservar la identitat, arribarà un moment en què "al final no tothom podrà viure a Andorra". També deixa clar que no hi ha una solució fàcil, ja que, si es frena, es destensa el mercat, però alhora es perd competitivitat i, per tant, patiria el teixit econòmic. D'altra banda, el terreny cada cop és més escàs i els preus són més alts. A més, diuen que tot això, en el futur, provocarà que sigui gairebé impossible trobar lloguers assequibles.