Els economistes apunten que la taxa a la inversió estrangera no la desincentivarà

Andorra la VellaLa taxa a la inversió estrangera no desincentivarà l'activitat, segons opina el Col·legi d'Economistes. Tal com recull RTVA, la taxa preveu un gravamen del 3 al 10% en funció del nombre d'immobles i també preveu bonificacions en el cas que es destinin habitatges al mercat de lloguer. "El país continua sent molt atractiu i segueix havent-hi gent interessada a venir", diu Eduard Jordi, degà del col·legi. La taxa només serà un fre per determinada gent, afegeix. Tot i això, també destaquen que si el nombre d'operacions és elevat, amb l'impost la capacitat de recaptació de l'Estat augmentarà.