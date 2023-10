Els empresaris, a favor d'apujar els sous més baixos per sobre de l'IPC el 2024

Andorra la VellaLa Confederació Empresarial Andorrana (CEA) està d'acord en què cal una pujada generalitzada de salaris per al 2024. Aquest increment hauria de ser gradual i no afectaria igual tots els treballadors. Per als sous més baixos seria per sobre de l'IPC i seria menor a major sigui el sou. El director de la CEA, Iago Andreu, és conscient que "aquells salaris situats entre el mínim i el mitjà segurament són els que pateixen més l'augment dels preus i segurament són els que acusen més la pèrdua del poder adquisitiu".

La patronal vol poder arribar a un acord amb els sindicats i evitar que es repeteixi el fet que sigui Govern qui hagi de determinar el percentatge d'augment dels sous. Segons recullen declaracions d'Andreu a RTVA, "si no fem aquest esforç col·lectiu i sectorial hi ha un risc gran que el Govern i la majoria del Consell General tornin a intervenir els salaris".