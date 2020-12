Les empreses que tinguin les activitats suspeses obligatòriament, podran optar a una reducció del 75% del lloguer

L'executiu ha aprovat un projecte de llei de noves mesures excepcionals de caràcter urgent per la situació generada per la Covid-19. El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha comentat que l'objectiu de les noves mesures és continuar evitant els acomiadaments dels assalariats i la destrucció del teixit productiu, com també acompanyar a les empreses i als treballadors en el període de reactivació econòmica. Així, entre els canvis més substancials d'aquesta nova llei que s'ha d'aprovar al Consell General aquest divendres, i que entraria en vigor a parir de l'1 de gener i fins al 30 de juny, destaca el fet que les empreses que no tinguin suspeses obligatòriament les seves activitats per un decret del Govern només podran optar a la reducció de la renda dels locals fins al 31 de març. Pel que fa les empreses que tinguin les activitats suspeses obligatòriament, podran optar a una reducció del 75% mentre duri la suspensió.

Continuant en la matèria d'arrendaments, la reducció de la renda dels habitatges de lloguer es mantindrà del 10% si un dels membres de la unitat familiar es troba en ERTO o percebent algun ajut per desocupació involuntària, i del 20% si hi ha més d'una persona amb ajuts.

La nova llei també mantindria els ERTOs durant el primer semestre del 2021, però amb algunes modificacions. Per exemple, totes les empreses que no hagin d'estar tancades obligatòriament i tinguin una plantilla de menys de deu assalariats, només podran tenir un 75% de la plantilla en ERTO per tal "d'evitar el tancament voluntari", ha comentat Gallardo. De fet, el ministre ha indicat que la reducció de la jornada laboral o a la suspensió temporal del contracte de treball només serà aplicable a assalariats donats d'alta a l'empresa i a la CASS abans de l'1 d'octubre del 2020, a excepció de les empreses tancades obligatòriament. A més, aquesta nova llei només permetrà posar a l'ERTO els assalariats que treballin directament a l'activitat que dona lloc a l'aplicació de l'ERTO.

Per tant, les empreses beneficiàries dels ERTO seran aquelles que tinguin la seva activitat principal suspesa obligatòriament, que estigui afectada pels impediments lligats a les mesures dictades i es demostri una davallada significativa de la xifra de negoci o per les mesures adoptades per les autoritats estrangeres dels països veïns. Gallardo també ha declarat que el Govern determinarà per decret el llistat de les activitats afectades per les limitacions. Per tal de poder sol·licitar l'ERTO, les noves mesures estableixen que hi ha d'haver una davallada acumulada igual o superior al 50% durant els tres mesos naturals immediatament anteriors a la demanda de l'ERTO en comparació amb el mateix període de l'any anterior. També es podrà sol·licitar per una davallada significativa de la xifra de negoci superior al 30% i inferior al 50% durant els dotze mesos immediatament anteriors a la sol·licitud en comparació amb l'any anterior.

D'altra banda, des del Govern també s'ha volgut simplificar i agilitzar la sol·licitud dels ERTOs. Quant a les empreses tancades obligatòriament per decret, des del mateix moment que presentin la sol·licitud, ja tindran l'autorització de l'ajut. Pel que fa a la resta de casos, estaran autoritzades per silenci administratiu al cap de deu dies hàbils a partir de la presentació de la sol·licitud. En aquest sentit, Gallardo ha indicat que a les empreses que se'ls sol·liciti més documentació, com per exemple les quines hagin de justificar la davallada de la xifra de negoci inferior al 50%, els deu dies hàbils es tornaran a comptar de nou en el moment que es presenti la informació sol·licitada.

Gallardo ha confessat que ha estat difícil fer una llei que acontentés tots els col·lectius i sectors perquè tenen "els seus interessos i a vegades les seves demandes són contraposades", però ha emfasitzat que han intentat trobar una llei ponderada que s'apropi a tots els sectors. En la mateixa línia, el ministre portaveu, Eric Jover, ha matisat que aquesta nova llei dona el paraigua legal per poder afrontar el primer semestre del 2021 amb el màxim de garanties.

Ajuts al lloguer a les sales de jocs recreatives

Després que el dilluns s'anunciés el tancament dels establiments autoritzats com a sales de jocs recreatius i d'explotació de màquines recreatives, aquest dimecres el Govern ha aprovat un decret per tal d'incloure aquest sector al programa d'ajuts al lloguer o de quotes hipotecàries. Així, podran optar a una reducció del 75% de l'import del lloguer mentre duri la suspensió amb un import màxim de 2.000 euros.