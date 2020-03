Les empreses d'electricitat demanen que es puguin fer ERTOs

L’Associació d’empreses d’ electricitat, lampisteria i climatització d’Andorra (Adelca) ha manifestat la seva postura “ferma de desacord” amb els ajuts a les empreses impulsades des de l’executiu. Així, manifesten que haver de sostenir els pagaments íntegres dels salaris dels treballadors, encara que el 50% sigui computable a vacances, “és insostenible per a la gran majoria” de les empreses del sector. Afegeixen que “és fàcil dir que hi ha uns préstecs tous a interès zero, però aquests préstecs s’han de tornar i evidentment han de sortir dels beneficis futurs, la qual cosa és molt incerta, vist l’actualitat i preveient l’endemà”.

Així, calculen que tardaran mesos a obtenir els beneficis corresponents a les despeses d’aturada de l’activitat. En aquest sentit, posen en qüestió que es puguin retornar aquests préstecs. I afegeixen que "la responsabilitat compartida queda molt injustament repartida, ja que majoritàriament recau en l'empresari". Com altres sectors, creuen que una de les mesures per pal·liar "aquest neguit", podria ser un expedient de regulació temporal d’ocupació ( ERTO) mentre duri l’aturada de l’activitat. Altra opció, afegeixen, seria arribar a un acord de reducció de salari dels treballadors a un 50% i que els lloguers dels pisos es reduís, o que en cas que no s'acceptés aquesta reducció, fos el Govern qui es fes càrrec del 50% del salari.

Des del sector assenyalen, a més, que molts dels clients ja comencen a retornar rebuts. Creuen, per tant, que cal "una reflexió profunda sobre quins ajuts són realment els necessaris per evitar l’acomiadament i tancament d’empreses".