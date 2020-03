Unes 700 empreses han sol·licitat un crèdit tou

Les empreses o autònoms que s'han acollit al programa de crèdits tous per garantir els llocs de treball i els pagaments a proveïdors, arriben a les 696. El ministre portaveu, Eric Jover, ha declarat que aquest dilluns "estarem a disposició de fer una primera anàlisi econòmica corresponent". Tot i així, sobre la demanda del grup parlamentari socialdemòcrata, la qual aconsellava al Govern utilitzar 125 milions d'euros de la liquiditat d'Andorra Telecom, el ministre ha assegurat que de moment no s'activaran aquests diners. "Les reserves d'Andorra Telecom són un element a tenir en consideració però nosaltres no ho hem volgut utilitzar en aquest primer paquet de mesures".

Pel que fa al nombre de persones que han perdut la feina arran de la crisi, el Govern ha indicat que s'ha estabilitzat el nombre de persones que s'hi han registrat i actualment són 279. D'aquestes, tan sols 69 tenien contractes indefinits, ha comentat el portaveu de l'executiu, qui ha afegit que ja han contactat a més 160 d'aquestes persones. Segons ha matisat, ara es farà una anàlisi de cada cas per saber quin tipus d'acompanyament s'ha de fer a cada persona. En aquest aspecte, el ministre ha indicat que s'ajudarà a tot aquell resident que se li acabi el permís de treball i no pugui tornar al seu país, de la mateixa manera que s'ha fet amb els temporers que s'han quedat a Andorra, els quals se'ls ha ampliat el permís de residència fins al dia 2 de maig.

Finalment, el ministre ha actualitzat les dades del fons solidari. En aquests moments, els comptes bancaris oberts ja acumulen més de 112.000 euros que aniran destinats a despeses mèdiques i a desenvolupar projectes d'acompanyament pels col·lectius més vulnerables. També ha explicat que el telèfon solidari ja ha rebut més de 14.000 missatges i es porten recaptats més de 29.000 euros per aquesta via.