Les empreses que incompleixin la normativa europea de 'cookies' podran ser sancionades a partir del dimecres

Andorra la VellaL'Agència de Protecció de Dades ha tornat a insistir: és imprescindible tenir les pàgines web ben adaptades a la política de 'cookies' que determina el comitè europeu. Segons ha informat RTVA, a partir d'aquest dimecres s'aplicaran multes que poden assolir els 100.000 euros en el cas que no es respecti la normativa. Les sancions mínimes tindran un cost de 30.000 euros.

També recorden des de l'ens que n'hi ha 'cookies' que són necessàries per a una bona navegació, però n'hi ha d'altres que només analitzen el comportament de l'usuari per mostrar anuncis concrets. Per aquesta raó, els bàners han de respectar algunes condicions, com que els usuaris tinguin l'opció d'acceptar i rebutjar i que aquesta aparegui de forma visual, entre altres.