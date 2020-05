Les empreses ja han presentat ERTOs per a 3.080 empleats

La llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, és a dir, la segona llei òmnibus, va entrar en vigor aquest mateix dijous. Una de les conseqüències directes és que les empreses ja poden tramitar les sol·licituds per aplicar suspensions temporals del contracte de treball (ERTOs) i reduccions de la jornada laboral. En aquest sentit, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha detallat que fins a aquest divendres a primera hora de la tarda ja han estat 289 les sol·licituds rebudes d'empreses que donen treball a 4.391 treballadors dels quals 3.080 es veurien afectats per una suspensió del contracte laboral i 539 per una reducció de la jornada laboral. Es confirma, d'aquesta manera, el que alguns sectors, com el comerç i l'hoteleria havien anunciat, i és que molts empresaris optaran de manera gairebé massiva per aquestes dues fórmules.

En l'habitual roda de premsa per exposar les novetats relacionades amb l'evolució de la crisi sanitària el cap de Govern, Xavier Espot, ha tornat a incidir que la voluntat del text legal és " protegir els llocs de treball i defensar i protegir les persones més vulnerables".