S'encén el debat a favor i en contra de pagar lloguers i préstecs

Les m esures econòmiques decretades pel Govern busquen que l'alerta sanitària tingui el menor impacte possible sobre els assalariats, els autònoms, les empreses i, en definitiva, l'economia del país. Al paquet de mesures ja aprovades es preveu que se n'afegeixin de noves en els propers dies, entre les quals la possibilitat que es permetin expedients de regulació temporal d'ocupació, més coneguts com a ERTO.

A l'espera de com seran els possibles ERTO, una de les línies estratègiques és garantir que tots els assalariats percebin el sou, de manera que puguin continuar fent front a les seves necessitats i obligacions financeres. Entre aquestes, per exemple, pagar la mensualitat d'arrendament de l'habitatge o la quota de la hipoteca. Aquí és on s'encén la polèmica: hi ha qui demana que bancs i propietaris congelin quotes, enfront dels que argumenten que no té sentit mentre els treballadors segueixin percebent el seu salari i empreses i autònoms es refinanciïn a través de crèdits tous i altres mecanismes.

El grup dels qui tot i percebre el salari idènticament a com ho feien abans de la crisi demanen que se'ls congelin o condonin les quotes de lloguer o préstecs polemitza amb les que recorden que si tots els assalariats perceben les seves nòmines està fora de lloc demanar aquestes exempcions. Entre el magma de comentaris, sempre hi ha qui mira de posar pau: "fem una cosa, intentem seguir amb les nostres vides i si tots els que cobrem, paguem, l'economia del país se'n sortirà", escriu un internauta.