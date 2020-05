L'entrada de vehicles cau prop d'un 92% a l'abril

El departament d'Estadística ha fet públic aquest dijous el flux de vehicles registrat al Principat durant el mes d'abril. En total durant aquest termini han entrat al país 26.404 vehicles, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes d'abril de l'any passat del 91,8%. El total de turismes presenta un decrement del 93,8% i el de vehicles pesants un increment del 7%. Els turismes provinents d'Espanya han tingut una variació negativa del 91,5%, mentre que els provinents de França han deixat una variació negativa del 99%. Quant als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual positiva del 13,9% per la frontera hispanoandorrana i una variació negativa del 39,3% per la frontera francoandorrana.

El nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers dotze mesos ha estat de 3.817.392, fet que representa una variació negativa del 10,9% respecte del mateix període anterior, en què van entrar a Andorra 4.284.350 vehicles. Els turismes que han accedit per la frontera hispanoandorrana han disminuït en 241.446, el que representa una variació negativa del 8,6% respecte del mateix període del 2019. Per la frontera francesa han entrat al país 225.512 turismes menys, el que suposa una variació percentual negativa del 15,3%.

Durant els primers quatre mesos d'enguany, i respecte a aquest mateix període de l'any passat, s'ha produït un decrement del 32% en el nombre de vehicles, amb un decrement del 29,9% dels provinents d'Espanya i un decreixement del 36,6% dels provinents de França.

Cap visitant a l'abril

Durant aquest mes d'abril, l'entrada de visitants s'ha vist directament afectada per les restriccions causades per la Covid-19. Cal recordar que el 16 de març la Unió Europea va extremar les mesures per contenir el contagi del coronavirus, per la qual cosa va decidir tancar totes les fronteres sota la seva jurisdicció. Aquesta decisió va provocar que el Principat quedés confinat entre Espanya i França, sense poder rebre visitants. Per tant, durant el mes passat cap visitant va accedir a Andorra.

Així mateix, pel que fa a les dades acumulades durant els darrers dotze mesos, els visitants han davallat un 12%. Tant els turistes com els excursionistes presenten una variació negativa del 7,1% i del 14,8% respectivament. Per país de procedència, els visitants procedents de França disminueixen en un 12,8%, seguits dels visitants provinents d'Espanya (12%) i d'altres procedències (8,4%).

Tenint en compte els dies acumulats del 2020, el Principat ha mantingut l'activitat turística el 62% del temps. A conseqüència de les restriccions per la Covid-19, els visitants presenten una davallada d'un 34,2% en relació amb el mateix període de l'any anterior. El nombre de turistes i el d'excursionistes disminueixen un 23,6% i un 42,5% respectivament. Per país de procedència, la davallada més significativa la presenten els visitants francesos (36,8%), seguits dels espanyols (34%) i els visitants d'altres procedències (27,1%).