L'entrada de visitants cau un 14,3% a l'octubre

Al llarg del mes d'octubre han entrat al país un total de 538.772 visitants, dels quals 386.824 són excursionistes (71,8%) i 151.948 són turistes (28,2%). Segons el departament d'Estadística, respecte del mes d'octubre del 2019, el nombre de visitants ha disminuït un 14,3%. Així, el nombre d'excursionistes ha davallat un 8,3%, així com el nombre de turistes, amb un 26,6%.

Per país de residència, els visitants espanyols presenten una variació negativa d'un 2,8%, seguits pels visitants francesos i aquells d'altres procedències, que presenten una disminució d'un 19,1% i d'un 49,6% respectivament.

651x366 Els principals motius de les visites dels turistes. / ESTADÍSTICA Els principals motius de les visites dels turistes. / ESTADÍSTICA

Pel que fa a les dades acumulades durant els darrers dotze mesos, els visitants han disminuït un 22,8%. Per tipus de visitants, tant els turistes com els excursionistes han disminuït durant els darrers anys amb un 24,3% i un 21,9% respectivament.

Des de principis d'any, els visitants davallen un 28% respecte del mateix període del 2019. Els turistes presenten una disminució d'un 29,5%, així com els excursionistes amb un 27,1%.

Tot i que l'entrada de vehicles per frontera durant el mes d'octubre del 2020 presenta un lleuger augment del nombre de vehicles amb un 0,3% per la frontera hispanoandorrana, l'augment no es veu reflectit als visitants, ja que són els vehicles pesants (en particular els camions) que presenten l'augment més gran amb el 29,9% en relació amb el mes d'octubre de l'any anterior, mentre que els vehicles lleugers disminueixen un 0,6% en comparació al mateix mes de l'any anterior.

Cal remarcar que l'entrada de vehicles augmenta un 23,2% durant els caps de setmana mentre que disminueix un 8,6% entre setmana; aquesta diferència es veu influenciada pel Pont del Pilar, pel qual han entrat el 16,3% del total mensual de vehicles entrats per la frontera hispanoandorrana entre el divendres 9 i el dilluns 12 d'octubre del 2020.