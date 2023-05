Escaldes crea la figura de la coordinadora de comerç per "enfortir lligams" amb el teixit empresarial

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany vol "enfortir els lligams" amb el teixit econòmic de la parròquia i per aquest motiu ha creat la figura de la coordinadora, una persona que ha de servir com a "enllaç" entre els restauradors, els comerciants i el comú i que té per objectiu "fer créixer el comerç i l'economia local" per poder fer d'Escaldes-Engordany una parròquia "millor i més pròspera", tal com ha destacat la responsable d'aquesta coordinació en la reunió de poble que el comú ha organitzat aquest dijous al matí amb el sector. La cònsol major, Rosa Gili, ha destacat que "des del primer moment" del mandat des del comú s'ha treballat "per ajudar aquest teixit tan important" i ha fet balanç de les accions fetes i del que es vol continuar fent. Gili ha recordat que la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis ha dut a terme un estudi de diagnosi dels diferents comerços i zones que ara "obre línies de treball" que es volen "posar en pràctica" comptant amb els comerciants. Entre les accions, ha destacat, hi ha millores en la il·luminació, en la retolació o en la pavimentació de certes zones.