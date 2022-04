Escaldes treu pit pel tancament dels comptes i una situació "envejable"

Escaldes-EngordanyEscaldes-Engordany ha tancat el quart trimestre del 2021 amb un superàvit que s'enfila fins a 1.953.453 euros i un endeutament que ascendeix als 8.305.000 euros. Malgrat que el 2021 ha continuat sent un any atípic marcat per la pandèmia, la corporació ha clos l'any amb uns ingressos 26,8 milions, una xifra que es manté similar a la d'anys anteriors però en la qual no s'engloben alguns imports habituals com els que provenen de l'impost de la construcció, i unes despeses per valor de 24 milions aproximadament. Tot i això, el comú escaldenc ha aprovat aquest dilluns reconduir per al pressupost del 2022 algunes despeses de compromisos adquirits que sumen un valor total de 4.530.000 i que es finançaran amb romanents de tresoreria.

El cònsol menor d'Escaldes-Engordany, Joaquim Dolsa, ha exposat que, actualment, la situació financera del comú "és envejable", malgrat que aquest any caldrà invertir en el manteniment de certes infraestructures com el Prat del Roure, 'descuidades' per corporacions anteriors. De fet, està previst que enguany s'inverteixin 500.000 euros per a la impermeabilització de la teulada de l'equipament i evitar així les filtracions d'aigua actuals. La votació del punt, però, no ha rebut el suport dels consellers de Demòcrates, que hi han votat en contra, al·legant un increment considerable de despeses de personal (793.000 euros) i una manca d'ingressos i d'inversions.

El conseller de la minoria, Jordi Vilanova, ha criticat que la modificació del POUP que es va dur a terme fa uns mesos ha aturat certs projectes i, per tant, s'han deixat d'ingressar diners. A més, ha defensat que la majoria podria haver tirat endavant certs projectes necessaris a la parròquia com la remodelació de la segona planta de la Llar de jubilats. En aquest cas, es tracta d'una partida de 68.000 euros que també s'ha reconduït per a l'exercici 2022. "És una manca de planificació tenint en compte que la llar va estar molts mesos tancada durant la Covid i es podria haver treballat més intensament", ha dit.

Optimització dels recursos energètics de la mà de FEDA

Amb l'objectiu de reduir les emissions de CO2 i lluitar contra el canvi climàtic, el comú ha donat el vistiplau aquest dilluns a l'aprovació d'un conveni amb FEDA relatiu a les xarxes de calor i de fred de la parròquia i a l'optimització de recursos energètics.

En aquest sentit, la cònsol major escaldenca, Rosa Gili, ha explicat que diversos edificis públics deixaran d'escalfar-se amb combustibles fòssils gràcies a l'acord signat amb la parapública, que preveu la connexió d'instal·lacions com el Prat del Roure, el Prat Gran i les escoles bressol a la nova xarxa de calor i de fred. Més tard està previst que es connecti l'edifici comunal. L'acord també inclou l'ampliació dels terrenys cedits pel comú per tal de fer la instal·lació.

A més a més, dins del conveni amb FEDA, també s'ha acordat la posada en marxa d'un estudi que avaluï la xarxa d'aigua termal de la parròquia per tal de conèixer "quin és el seu potencial". Tenint en compte que es tracta d'una energia "neta i natural", la voluntat de la corporació és optimitzar-la de la millor manera i saber quan profit se li pot treure en benefici dels ciutadans.

Gili ha detallat que els tècnics de FEDA ja han començat amb aquesta tasca d'anàlisi a la piscina comunal, on hi ha un aparell que agafa l'aigua termal i la converteix en energia, tot i que de manera poc optimitzada. "Els enginyers de FEDA ens diuen que s'està aprofitant poquíssim. D'una aigua que rebem a 70 graus la deixem anar a 68" i, per tant, "hi ha molta capacitat d'utilitzar-la millor".

En aquest punt, el conseller demòcrata Miquel Aleix ha remarcat la importància d'analitzar abans o després de rebre les conclusions de l'estudi si "aquesta aigua pot tenir utilitats més interessants" i no només pel que fa a la distribució de calor. Així mateix, ha indicat que des de la minoria es creu que aquest element podria tenir, també, "un potencial turístic". Malgrat que no hi ha una data concreta de finalització de l'estudi, la cònsol major ha manifestat que "FEDA té molt interès a avançar en aquest tema", així que no s'hauria d'allargar molt en el temps.

Escaldes-Engordany acollirà una etapa de la 31a edició del Tour Auto

D'altra banda, el consell de comú ha aprovat, amb el vistiplau de la minoria, un suplement de crèdit per valor de 35.000 euros destinats a acollir una etapa de la 31a edició del Tour Auto, un dels ral·lis més prestigiosos del món, que se celebrarà del 25 al 30 d'abril. Es tracta d'un compromís que la corporació ha agafat amb Andorra Turisme, qui hi destinarà 50.000 euros.

L'acord entre les dues parts preveu la cessió gratuïta per part del comú de la sala Prat del Roure per celebrar-hi un sopar per a un màxim de 1.000 participants; suport del Servei de Circulació; reserva d'espais publicitaris, i la cessió del carrer dels Veedors per exposar els vehicles.

Com a contrapartida, Andorra Turisme s'ha compromès a afavorir que una part dels participants del ral·li facin estada en els establiments hotelers de la parròquia i a garantir que els cotxes estaran exposats al carrer dels Veedors per tal d'apropar un atractiu addicional als turistes.