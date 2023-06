Espot es compromet a reforçar la implicació del sector empresarial en els reptes que té el país

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut aquest dijous al migdia el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), Josep Maria Mas, que acompanyat de la directora, Pilar Escaler, i la directora adjunta, Sol Rossell. La trobada ha estat la primera presa de contacte amb l’entitat d’aquesta legislatura. Espot s’ha compromès a reforçar la implicació del sector empresarial en els grans reptes del país, com el procés d’acostament amb la Unió Europea.

El cap de Govern, alhora, ha animat la CCIS a seguir impulsant la mediació o l’arbitratge com a sistemes alternatius de resolució davant de conflictes empresarials.

La Cambra de Comerç ha exposat les propostes aportades pel consell del sector privat de turisme en qüestions vinculades a les polítiques turístiques, i la voluntat de col·laborar de manera activa en aspectes econòmics o vinculats al món del treball.

El Govern mantindrà, tal com ha fet en la darrera legislatura, reunions periòdiques amb la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis per "treballar conjuntament en el desenvolupament de diverses iniciatives d’interès general", tal com informen a través d'un comunicat.