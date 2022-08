Espot demana equiparar la pujada de l'IPC als lloguers amb la dels salaris

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha instat a un acord entre patronal i sindicats per la pujada dels sous en declaracions a RTVA. Segons les seves paraules, "si no s'incrementa la totalitat del salari d'acord amb l'IPC o no es va fins a la totalitat de l'IPC evidentment el que no podem fer és no incrementar els salaris d'acord amb l'IPC i augmentar els lloguers d'acord amb l'IPC, perquè llavors sí que estem afectant d'una forma molt substancial la capacitat adquisitiva de les capes més vulnerables de la nostra societat".

Espot demana consens entre totes les parts implicades per assolir un equilibri. "En el cas dels salaris a mi m'agradaria que fos objecte d'un acord entre patronals i sindicats".