Estabilitat a la inflació amb un IPC del 4,4%

Andorra la VellaLa inflació es manté estable al juliol amb un Índex de Preus de Consum del 4,4%. Així es desprèn de la nota publicada aquest dimarts pel departament d'Estadística del Govern, en la qual s'indica que la dada representa un càlcul previ de l'IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, no hi hauria cap variació respecte a l'indicador avaluat al mes anterior.

Des del departament exposen que aquest comportament de la inflació seria a causa de l'evolució dels preus dels grups 'Vestit i calçat', 'Aliments i begudes no alcohòliques', 'Esbarjo, espectacles i cultura', i 'Mobles, estris domèstics i serveis per a la llar', que s'haurien desaccelerat. Per contra, els preus dels grups 'Transport' i 'Béns i serveis diversos' haurien augmentat la variació anual.

En relació amb l'IPC avançat als països de l'entorn, la inflació a Espanya se situa al 2,3%, una xifra que en cas de confirmar-se, augmentaria quatre dècimes respecte a la variació registrada al juny. A França, l'IPC avançat és del 4,3%, un percentatge que si s'acaba confirmant suposaria una reducció de dues dècimes en comparació amb l'assolit el mes anterior.