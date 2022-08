Estalvi energètic d'entre el 15 i el 20% per pal·liar la inflació

Andorra la VellaLa crisi energètica que està vivint el món general i Europa en particular ha impactat directament en els comptes de FEDA. La parapública, acostumada a tancar en positiu ha vist com aquest exercici apunta a un dèficit d'uns 15 milions d'euros, segons ha confirmat el director de la companyia, Albert Moles. En aquest sentit, cal tenir en compte que FEDA ha fet de mur de contenció contra l'augment del cost de l'energia comprada fora del Principat i que no ha repercutit en les tarifes aquest increment. En aquest sentit, cal tenir en compte l'origen de l'energia de la qual es proveeix el Principat: un 20% es genera mitjançant renovables dins el país, un 50% es compra a preu fixe en contractes de llarga durada i un 30% s'adquireix a tipus variable. Precisament, aquest darrer tram és el que ha provocat l'encariment del cost de l'energia. Per tal de poder suportar-ho com fins ara, Moles ha indicat que "hauríem d'aconseguir un estalvi energètic d'entre el 15 i el 20%, per tal de minimitzar l'impacte d'aquesta energia que comprem ara més cara". El director de FEDA ha fet aquestes declaracions aquest matí, en el marc de l'entrega del certificat d'energia verda a Grandvalira - Ensisa.

Sílvia Calvó, en tant que president de FEDA, ha ratificat les paraules de Moles i ha recordat la funció que ha fet l'elèctrica "de tampó davant els increments de costos" i ha posat d'exemple que la factura de llum del Principat no ha partit els increments que sí que han tingut les dels estats veïns o de la Unió Europea. La ministra, que augura un hivern complicat a Europa, ha explicat també que "en breu es farà públic un decret de mesures d'estalvi energètic que seran d'obligat compliment per a l'administració pública". Calvó ha declarat que també s'està treballant amb el sector privat per arribar a un consens per establir mesures que puguin contribuir a aquest estalvi energètic; finalment, la tercera pota d'aquest document serà les recomanacions adreçades a la població, tot i que aquestes no seran obligatòries.